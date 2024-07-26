Чепелев Зотей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1709
Жена: Чепелева Чепелева
Родилась в 1709?? в вятской земле. Замужем была за Зотеем Андреевичем Чепелевым, мать Осипа Зотеевича Чепелева.
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: Чепелева Чепелева
Киров, город Киров, Кировская область
Родился в 1710 (дата точная) в д. Кулиговской Вятской губернии, до 1732 переехал с отцом, семьей в Невьянск и работал на заводе.
Смерть
Неизвестно