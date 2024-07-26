Чепелев Зотей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепелев Зотей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1693 г.р.

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1709

Жена: Чепелева Чепелева

Родилась в 1709?? в вятской земле. Замужем была за Зотеем Андреевичем Чепелевым, мать Осипа Зотеевича Чепелева.
Рождение ребёнка
1710

Сын: Чепелев Осип Зотеевич

Мать ребёнка: Чепелева Чепелева

Киров, город Киров, Кировская область
Родился в 1710 (дата точная) в д. Кулиговской Вятской губернии, до 1732 переехал с отцом, семьей в Невьянск и работал на заводе.
Смерть
Неизвестно

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