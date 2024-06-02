Чернышов Юрий Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышов Юрий Германович

Место рождения

Россия

Дата рождения

06.07.1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1957

Отец: Чернышов Герман Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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