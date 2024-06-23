Паневина Феврония Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1886
Дата смерти01.02.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паневин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Паневин Михаил
Рождение ребёнка
12.10.1916
Дочь: Шеварева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Паневин Михаил
Смерть
01.02.1971