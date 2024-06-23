Паневина Феврония Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паневина Феврония Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1886

Дата смерти

01.02.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паневин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Паневин Михаил

Рождение ребёнка
12.10.1916

Дочь: Шеварева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Паневин Михаил

Смерть
01.02.1971

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