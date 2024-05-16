Синякина Марфа Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСинякина Марфа

Синякина Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синякина Фдеодосья Филипповна

Отец ребёнка: Синякин Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синякин Василий Филиппович

Отец ребёнка: Синякин Филипп

Рождение ребёнка
1912

Сын: Синякин Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Синякин Филипп

Смерть
Неизвестно

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