Ненашев Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненашев Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ненашев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненашев Юрий Иванович

Мать ребёнка: Ненашева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненашев Евгений Иванович

Мать ребёнка: Ненашева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненашева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненашев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Ненашева Александра

Смерть
1983
Есипово, Терновский муниципальный район, Воронежская область
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