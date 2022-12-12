Ненашев Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ненашев Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ненашева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ненашева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ненашева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ненашев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Ненашева Александра
Смерть
1983
Есипово, Терновский муниципальный район, Воронежская область