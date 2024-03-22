Мельниченко (Ворона) Антонина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельниченко (Ворона) Антонина Степановна

Место рождения

Лозовое, Жаксынский район, Акмолинская область

Дата рождения

01.07.1900

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Лозовое, Жаксынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
24.03.1929

Дочь: Воробьева Евдокия

Отец ребёнка: Мельниченко Демьян

Рождение ребёнка
08.07.1936

Сын: Мельниченко Иван

Отец ребёнка: Мельниченко Демьян

Лозовое, Жаксынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельниченко Прохор

Отец ребёнка: Мельниченко Демьян

Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Образование
Неизвестно
-
Смерть
1986
Лозовое, Жаксынский район, Акмолинская область
Похороны
Неизвестно
Лозовое, Жаксынский район, Акмолинская область
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