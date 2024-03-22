Мельниченко (Ворона) Антонина Степановна
Место рождения
Дата рождения01.07.1900
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1900
Рождение ребёнка
24.03.1929
Дочь: Воробьева Евдокия
Отец ребёнка: Мельниченко Демьян
Рождение ребёнка
08.07.1936
Сын: Мельниченко Иван
Отец ребёнка: Мельниченко Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельниченко Прохор
Отец ребёнка: Мельниченко Демьян
Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Образование
Неизвестно
-
Смерть
1986
Похороны
Неизвестно