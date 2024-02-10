Петрухина Евдокия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрухина Евдокия Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Петрухин Осип Яковлев

Отец ребёнка: Петрухин Яков Иванов

Кезьмино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Петрухин Евграф Яковлев

Отец ребёнка: Петрухин Яков Иванов

Рождение ребёнка
1864

Сын: Петрухин Петр Яковлев

Отец ребёнка: Петрухин Яков Иванов

Смерть
Неизвестно

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