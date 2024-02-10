Петрухина Евдокия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Петрухин Яков Иванов
Кезьмино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Петрухин Яков Иванов
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Петрухин Яков Иванов
Смерть
Неизвестно