Полетаева (Коростелева) Клавдия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полетаева (Коростелева) Клавдия Семёновна

Место рождения

Чибисовка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

20.08.1923

Дата смерти

24.05.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1922 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
20.08.1923

Отец: Коростелев Семён Александрович

Мать: Коростелева Татьяна Яковлевна

Чибисовка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полетаев Иван Васильевич

Образование
?.06.1941
Елец, город Елец, Липецкая область
В Елецкой средне медицинской школе присвоено звание медицинской сестры.
Рождение ребёнка
26.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полетаев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
13.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полетаев Иван Васильевич

Смерть
24.05.1995

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