Полетаева (Коростелева) Клавдия Семёновна
Место рождения
Дата рождения20.08.1923
Дата смерти24.05.1995
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
?.06.1941
Елец, город Елец, Липецкая область
В Елецкой средне медицинской школе присвоено звание медицинской сестры.
Рождение ребёнка
26.09.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полетаев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
13.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полетаев Иван Васильевич
Смерть
24.05.1995