Кирилюк Ева -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирилюк Анатолий Романович
Отец ребёнка: Кирилюк Роман Афанасъевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирилюк Ольга Романовна
Отец ребёнка: Кирилюк Роман Афанасъевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кирилюк Роман Афанасъевич
Рождение ребёнка
17.12.1905
Дочь: Леошек (Кирилюк) Варвара Романовна
Отец ребёнка: Кирилюк Роман Афанасъевич
Смерть
Неизвестно