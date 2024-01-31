Кирилюк Ева - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилюк Ева -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилюк Анатолий Романович

Отец ребёнка: Кирилюк Роман Афанасъевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирилюк Ольга Романовна

Отец ребёнка: Кирилюк Роман Афанасъевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилюк Назар Романович

Отец ребёнка: Кирилюк Роман Афанасъевич

Рождение ребёнка
17.12.1905

Дочь: Леошек (Кирилюк) Варвара Романовна

Отец ребёнка: Кирилюк Роман Афанасъевич

Смерть
Неизвестно

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