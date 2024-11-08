Воронов Тит Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691 ст.
Дата смерти1749 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691 ст.
Отец: Воронов Иосиф Климентович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1727 ст.
Мать ребёнка: Воронова Дарья Герасимовна
Смолинская, Малочаусовская волость, Курганский уезд
Смерть
1749 ст.
Ревда, Ревда, Свердловская область