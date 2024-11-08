Воронов Тит Иосифович 1691 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Воронов Тит Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691 ст.

Дата смерти

1749 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
1691 ст.

Отец: Воронов Иосиф Климентович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Дарья Герасимовна

Рождение ребёнка
1727 ст.

Сын: Воронов Василий Титович

Мать ребёнка: Воронова Дарья Герасимовна

Смолинская, Малочаусовская волость, Курганский уезд
Смерть
1749 ст.
Ревда, Ревда, Свердловская область

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