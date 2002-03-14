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Каверина Александра Павловна
Каверина Александра Павловна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
14.03.2002
Пол
Женский
Отец
Каверин Павел Владимирович
1977 г.р.
Мать
Каверина (Макарова) Ольга Леонидовна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.2002
Отец:
Каверин Павел Владимирович
Мать:
Каверина Ольга Леонидовна
Москва
, город федерального значения Москва
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