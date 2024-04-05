Кузнецов Анисим Клеменов
Место рождения
Дата рождения1671
Дата смертиДо 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: Клим Полеехтов
Рождение ребёнка
1689
Мать ребёнка: Федора Карпова
Рождение ребёнка
1692
Дочь: Кузнецова Дарья Анисимова
Мать ребёнка: Федора Карпова
Рождение ребёнка
1709
Сын: Кузнецов Иван большой Анисимов
Мать ребёнка: Федора Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Карпова
Смерть
До 1710