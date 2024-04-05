Кузнецов Анисим Клеменов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Анисим Клеменов

Место рождения

Богоявленка, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1671

Дата смерти

До 1710

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: Клим Полеехтов

Мать: не указана

Богоявленка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1689

Сын: Кузнецов Степан Анисимов

Мать ребёнка: Федора Карпова

Богоявленка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1692

Дочь: Кузнецова Дарья Анисимова

Мать ребёнка: Федора Карпова

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Кузнецов Иван большой Анисимов

Мать ребёнка: Федора Карпова

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Карпова

Смерть
До 1710
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