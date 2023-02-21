Антпина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антпина Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916 ст.

Сын: Антипин Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Антипин Григорий Степанович

Рождение ребёнка
26.08.1918 ст.

Дочь: Дремина Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Антипин Григорий Степанович

Смерть
Около 1935
Акбай, Дуван-Мечетлинской волости, Златоустовского уезда
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