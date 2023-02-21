Антпина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916 ст.
Сын: Антипин Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Антипин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
26.08.1918 ст.
Дочь: Дремина Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Антипин Григорий Степанович
Смерть
Около 1935
Акбай, Дуван-Мечетлинской волости, Златоустовского уезда