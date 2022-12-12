Бибисадида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибисадида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Бикбулат Бикмухаметов

Отец ребёнка: Бикмухамет Дяминов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.03.1858 ст.

Дочь: Хуснейзямал Бикмухаметова

Отец ребёнка: Бикмухамет Дяминов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.03.1866 ст.

Сын: Низаметдин Бикмухаметов

Отец ребёнка: Бикмухамет Дяминов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1869 ст.

Дочь: Гайнижамал Бикмухаметова

Отец ребёнка: Бикмухамет Дяминов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1870 ст.

Сын: Рахматулла Бикмухаметов

Отец ребёнка: Бикмухамет Дяминов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикмухамет Дяминов

Смерть
Неизвестно
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