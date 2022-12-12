Бибисадида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Бикмухамет Дяминов
Рождение ребёнка
?.03.1858 ст.
Дочь: Хуснейзямал Бикмухаметова
Отец ребёнка: Бикмухамет Дяминов
Рождение ребёнка
30.03.1866 ст.
Отец ребёнка: Бикмухамет Дяминов
Рождение ребёнка
05.09.1869 ст.
Дочь: Гайнижамал Бикмухаметова
Отец ребёнка: Бикмухамет Дяминов
Рождение ребёнка
16.11.1870 ст.
Отец ребёнка: Бикмухамет Дяминов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бикмухамет Дяминов
Смерть
Неизвестно