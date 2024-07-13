Цилюрик Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияС 15.03.1895
Дата смерти08.03.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 15.03.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербовая Вера Игнатьевна
Отец ребёнка: Щербовой Игнат
с. Новороссийское, Актюбинская обл., Казахстан
Рождение ребёнка
1921
Сын: Щербовой Петр (Павел) Игнатьевич
Отец ребёнка: Щербовой Игнат
Актюбинская обл., Казахстан
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Щербовая Татьяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Щербовой Игнат
пос. N 13, Актюбинская обл., Казахстан
Рождение ребёнка
25.05.1925
Дочь: Щербовая Любовь Игнатьевна
Отец ребёнка: Щербовой Игнат
с. Новороссийское, Актюбинская обл., Казахстан
Смерть
08.03.1985
Хромтау, Хромтауский район, Актюбинская область