Цилюрик Анна Васильевна С 15.03.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цилюрик Анна Васильевна

Место рождения

Николаевка, Полтавська область

Дата рождения

С 15.03.1895

Дата смерти

08.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 15.03.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербовая Вера Игнатьевна

Отец ребёнка: Щербовой Игнат

с. Новороссийское, Актюбинская обл., Казахстан
Рождение ребёнка
1921

Сын: Щербовой Петр (Павел) Игнатьевич

Отец ребёнка: Щербовой Игнат

Актюбинская обл., Казахстан
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Щербовая Татьяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Щербовой Игнат

пос. N 13, Актюбинская обл., Казахстан
Рождение ребёнка
25.05.1925

Дочь: Щербовая Любовь Игнатьевна

Отец ребёнка: Щербовой Игнат

с. Новороссийское, Актюбинская обл., Казахстан
Смерть
08.03.1985
Хромтау, Хромтауский район, Актюбинская область

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