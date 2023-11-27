Пузанова Екатерина Маркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.05.1882
Отец ребёнка: Пузанов Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Наталия Егоровна
Отец ребёнка: Пузанов Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
17.02.1886
Отец ребёнка: Пузанов Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
12.02.1887
Отец ребёнка: Пузанов Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
30.07.1889
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Пузанов Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
?.07.1899
Дочь: Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Пузанов Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
29.10.1900
Дочь: Елизавета Егоровна
Отец ребёнка: Пузанов Егор Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно