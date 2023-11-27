Пузанова Екатерина Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанова Екатерина Маркеловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1882

Сын: Пузанов Николай Егорович

Отец ребёнка: Пузанов Егор Матвеевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Наталия Егоровна

Отец ребёнка: Пузанов Егор Матвеевич

Рождение ребёнка
17.02.1886

Сын: Пузанов Алексей Егорович

Отец ребёнка: Пузанов Егор Матвеевич

Рождение ребёнка
12.02.1887

Сын: Пузанов Алексей Егорович

Отец ребёнка: Пузанов Егор Матвеевич

Рождение ребёнка
30.07.1889

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Пузанов Егор Матвеевич

Рождение ребёнка
?.07.1899

Дочь: Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Пузанов Егор Матвеевич

Рождение ребёнка
29.10.1900

Дочь: Елизавета Егоровна

Отец ребёнка: Пузанов Егор Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузанов Егор Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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