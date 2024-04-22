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Жорина (Жорина) Хиония Никифорова

Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.04.1896 ст.

Дата смерти

06.08.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1896 ст.

Отец: Жорин Никифор Никитин

Мать: Жорина Анна Викторова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
07.04.1896 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Илья Никандрович Жорин
Смерть
06.08.1896 ст.
Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от младенческой
Похороны
08.08.1896 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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