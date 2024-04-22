Жорина (Жорина) Хиония Никифорова
Место рождения
Дата рождения03.04.1896 ст.
Дата смерти06.08.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1896 ст.
Отец: Жорин Никифор Никитин
Мать: Жорина Анна Викторова
Крещение
07.04.1896 ст.
Восприемники: Илья Никандрович Жорин
Смерть
06.08.1896 ст.
Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от младенческой
Похороны
08.08.1896 ст.