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(Бойченко) Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

06.12.1956

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1956

Отец: Бойченко Григорий Еремеевич

Мать: Бойченко Раиса Петровна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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