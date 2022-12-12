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(Бойченко) Татьяна Григорьевна
(Бойченко) Татьяна Григорьевна
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Место рождения
Новороссийск
, город Новороссийск, Краснодарский край
Дата рождения
06.12.1956
Пол
Женский
Отец
Бойченко Григорий Еремеевич
1908 г.р.
Мать
Бойченко (Привалова) Раиса Петровна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1956
Отец:
Бойченко Григорий Еремеевич
Мать:
Бойченко Раиса Петровна
Новороссийск
, город Новороссийск, Краснодарский край
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