Суханов (Гиммер) Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов (Гиммер) Николай Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.12.1882

Дата смерти

29.06.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1882
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1910 по 1913
Архангельская губерния
Место жительства
С 1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1935
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Смерть
29.06.1940
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
По 1940
Омск, город Омск, Омская область
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