Суханов (Гиммер) Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.12.1882
Дата смерти29.06.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1882
Место жительства
С 1910 по 1913
Архангельская губерния
Место жительства
С 1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1935
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Смерть
29.06.1940
Место жительства
По 1940