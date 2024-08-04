Гладышев Прамон Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладышев Прамон Филиппов

Гладышев Прамон Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Гладышев Филипп Михайлов

Мать: Бяхова Меланья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иатыцина Мавра Ларионова

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Гладышева Анастасия Прамонова

Мать ребёнка: Иатыцина Мавра Ларионова

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.