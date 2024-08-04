Гладышев Прамон Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Гладышев Филипп Михайлов
Мать: Бяхова Меланья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иатыцина Мавра Ларионова
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Гладышева Анастасия Прамонова
Мать ребёнка: Иатыцина Мавра Ларионова
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно