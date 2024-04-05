Rosińska, Bubrowiecka (Sierak/Sierakowska) Marianna Sierakowska/
Место рожденияZaręby/Węgrzyn
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Rosiński Mikołaj
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Bubrowiecki Jan
Отец ребёнка: Bubrowiecki Wawrzyniec
Бракосочетание
20.11.1809
Współmałżonek: Marianna Rosińska, Bubrowiecka (z d. Sierak/Sierakowska)
Смерть
Неизвестно