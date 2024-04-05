Rosińska, Bubrowiecka (Sierak/Sierakowska) Marianna Sierakowska/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rosińska, Bubrowiecka (Sierak/Sierakowska) Marianna Sierakowska/

Место рождения

Zaręby/Węgrzyn

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Sierak/Sierakowski Maciej Sierakowski/

Мать: Sierak/Sierakowska Marianna

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Rosiński Mikołaj

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Przygoda, Mościcka (Budrowska/Bubrowiecka) Katarzyna Bubrowiecka/

Отец ребёнка: Bubrowiecki Wawrzyniec

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bubrowiecki Jan

Отец ребёнка: Bubrowiecki Wawrzyniec

Бракосочетание
20.11.1809

Муж: Bubrowiecki Wawrzyniec

Współmałżonek: Marianna Rosińska, Bubrowiecka (z d. Sierak/Sierakowska)
Смерть
Неизвестно

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