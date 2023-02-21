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Поплавский Ян (Иван) (Иванович)
Поплавский Ян (Иван) (Иванович)
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Пол
Мужской
Отец
Поплавский Ян (Иван) (Иванович)
1859 г.р.
Мать
Поплавская (Юркевич) Ольга Васильевна
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Поплавский Ян (Иван) (Иванович)
Мать:
Поплавская Ольга Васильевна
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