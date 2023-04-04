Тараненко Лукия Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.06.1887
Дочь: Агрипина Агафонова
Отец ребёнка: Тараненко Автоном (Антон) Харитонов
Рождение ребёнка
27.10.1888
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Тараненко Автоном (Антон) Харитонов
Рождение ребёнка
28.09.1891
Отец ребёнка: Тараненко Автоном (Антон) Харитонов
Рождение ребёнка
15.07.1896
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Тараненко Автоном (Антон) Харитонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно