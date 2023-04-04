Тараненко Лукия Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараненко Лукия Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1887

Дочь: Агрипина Агафонова

Отец ребёнка: Тараненко Автоном (Антон) Харитонов

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
27.10.1888

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Тараненко Автоном (Антон) Харитонов

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
28.09.1891

Сын: Тараненко Михаил Афониев

Отец ребёнка: Тараненко Автоном (Антон) Харитонов

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
15.07.1896

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Тараненко Автоном (Антон) Харитонов

Сергеевка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараненко Автоном (Антон) Харитонов

Смерть
Неизвестно
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