Капырин Виктор Степанович
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
По 10.05.1940
Строительное училище
Нормировщик строительного участика
Бракосочетание
19.12.1947
Рождение ребёнка
23.09.1948
Сын: Копырин Виктор Викторович
Мать ребёнка: Капырина Татьяна Васильевна
Донской, город Донской, Тульская область
Рождение ребёнка
18.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капырина Татьяна Васильевна
Кимовск, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно