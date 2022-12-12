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Капырин Виктор Степанович

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Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Образование
По 10.05.1940
Строительное училище
Нормировщик строительного участика
Бракосочетание
19.12.1947

Жена: Капырина Татьяна Васильевна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.09.1948

Сын: Копырин Виктор Викторович

Мать ребёнка: Капырина Татьяна Васильевна

Донской, город Донской, Тульская область
Рождение ребёнка
18.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капырина Татьяна Васильевна

Кимовск, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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