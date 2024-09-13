Агафья (Агапия) Федорова
Место рождения
Дата рожденияМежду 1844 и 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1844 и 1847
Отец: Федор Семенов
Мать: Дарья Захарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Васильева
Отец ребёнка: Василий Евдокимов
Бракосочетание
28.04.1867
Муж: Василий Евдокимов
Рождение ребёнка
10.02.1871
Дочь: Несмелова (Васильева) Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Евдокимов
Рождение ребёнка
13.08.1873
Дочь: (Васильева) Наталья
Отец ребёнка: Василий Евдокимов
Рождение ребёнка
17.04.1887
Дочь: Румянцева (Васильева) Александра Васильева
Отец ребёнка: Василий Евдокимов
Смерть
Неизвестно