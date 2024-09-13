Агафья (Агапия) Федорова Между 1844 и 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафья (Агапия) Федорова

Место рождения

Хотимирицы, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд

Дата рождения

Между 1844 и 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1844 и 1847

Отец: Федор Семенов

Мать: Дарья Захарова

Хотимирицы, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Васильева

Отец ребёнка: Василий Евдокимов

Хотимирицы, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
Бракосочетание
28.04.1867

Муж: Василий Евдокимов

Рождение ребёнка
10.02.1871

Дочь: Несмелова (Васильева) Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Евдокимов

Хотимирицы, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
13.08.1873

Дочь: (Васильева) Наталья

Отец ребёнка: Василий Евдокимов

Хотимирицы, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
17.04.1887

Дочь: Румянцева (Васильева) Александра Васильева

Отец ребёнка: Василий Евдокимов

Хотимирицы, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
Смерть
Неизвестно

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