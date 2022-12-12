Цыгельников Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Цыгельников Яков Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыгельников Виктор
Мать ребёнка: Цыгельникова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыгельников Евгений
Мать ребёнка: Цыгельникова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыгельникова Неизвестно
Смерть
1969