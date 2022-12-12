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Цыгельников Михаил Яковлевич

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Место рождения

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1913

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Цыгельников Яков Ефимович

Мать: не указана

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыгельников Виктор

Мать ребёнка: Цыгельникова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыгельников Евгений

Мать ребёнка: Цыгельникова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыгельникова Неизвестно

Смерть
1969
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