Костылева София Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева София Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1964 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.2002

Отец: не указан

Мать: Базыгина Ирина Михайловна

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