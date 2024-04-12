Кузьминова (Панкратова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьминова (Панкратова) Ольга Владимировна

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Место рождения

Мордвиново, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

28.12.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1919

Отец: Панкратов Владимир Алексеевич

Мать: Панкратова Ульяна Филипповна

Мордвиново, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.06.1940

Сын: Кузьминов Валерий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.07.1946

Сын: Кузьминов Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Кузьминов Василий Иванович

Рождение ребёнка
08.05.1955

Сын: Кузьминов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Кузьминов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьминов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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