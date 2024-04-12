Кузьминова (Панкратова) Ольга Владимировна
Место рождения
Дата рождения28.12.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1919
Рождение ребёнка
21.06.1940
Сын: Кузьминов Валерий Васильевич
Рождение ребёнка
24.07.1946
Сын: Кузьминов Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Кузьминов Василий Иванович
Рождение ребёнка
08.05.1955
Сын: Кузьминов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Кузьминов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно