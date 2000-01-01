Кузнецов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1983
Сын: Кузнецов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Надежда Анатольевна
Рождение ребёнка
24.12.1985
Дочь: Кузнецова Марина Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова Надежда Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно