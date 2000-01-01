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Кузнецов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1983

Сын: Кузнецов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Надежда Анатольевна

Рождение ребёнка
24.12.1985

Дочь: Кузнецова Марина Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова Надежда Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Надежда Анатольевна

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