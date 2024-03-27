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Бикбавов Ильяс

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1797

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Бикулов Бикбау

Мать: Фатыма Шарипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильясов Иблямин

Мать ребёнка: Магрифя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магрифя

Рождение ребёнка
1823

Сын: Ильясов Назметдин

Мать ребёнка: Магрифя

Смерть
1857
Похороны
Неизвестно

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