Меркулова Марина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова Марина Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1890 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1955

Дочь: Пискарёва Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Меркулов Пётр Иванович

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
После 1955

Сын: Меркулов Василий Петрович

Отец ребёнка: Меркулов Пётр Иванович

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
После 1955

Муж: Меркулов Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
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