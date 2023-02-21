Меркулова Марина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1955
Дочь: Пискарёва Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Меркулов Пётр Иванович
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
После 1955
Сын: Меркулов Василий Петрович
Отец ребёнка: Меркулов Пётр Иванович
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
После 1955
Смерть
Неизвестно
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец