Трофимова Марьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Трофимов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
22.10.1906 ст.
Рождение ребёнка
10.07.1907 ст.
Сын: Дрягин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Дрягин Григорий Павлович
Рождение ребёнка
26.08.1910
Дочь: Дрягина Аноиса Григорьевна
Отец ребёнка: Дрягин Григорий Павлович
Рождение ребёнка
22.03.1913
Дочь: Дрягина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Дрягин Григорий Павлович
Рождение ребёнка
08.05.1915
Дочь: Дрягина Таисия Григорьевна
Отец ребёнка: Дрягин Григорий Павлович
Рождение ребёнка
10.04.1917
Сын: Дрягин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Дрягин Григорий Павлович
Смерть
Неизвестно