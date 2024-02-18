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Трофимова Марьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Трофимов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрягин Григорий Павлович

Бракосочетание
22.10.1906 ст.

Муж: Дрягин Григорий Павлович

Зеренда, Зерендинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
10.07.1907 ст.

Сын: Дрягин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Дрягин Григорий Павлович

Зеренда, Зерендинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
26.08.1910

Дочь: Дрягина Аноиса Григорьевна

Отец ребёнка: Дрягин Григорий Павлович

Рождение ребёнка
22.03.1913

Дочь: Дрягина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Дрягин Григорий Павлович

Рождение ребёнка
08.05.1915

Дочь: Дрягина Таисия Григорьевна

Отец ребёнка: Дрягин Григорий Павлович

Рождение ребёнка
10.04.1917

Сын: Дрягин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Дрягин Григорий Павлович

Смерть
Неизвестно

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