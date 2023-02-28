Серышев Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСерышев Павел Михайлович

Серышев Павел Михайлович

avatar

Место рождения

Никольское, Марьинская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1914

Дата смерти

10.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Серышев Михаил

Мать: Хабурина Любовь Филипповна

Никольское, Марьинская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ершова Евгения Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукушкина Нина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Китаева Нина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.02.1944
Герасенки, Селютская волость, Витебский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close