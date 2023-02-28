Серышев Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти10.02.1944
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Серышев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ершова Евгения Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукушкина Нина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Китаева Нина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.02.1944
Герасенки, Селютская волость, Витебский уезд