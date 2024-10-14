Цахоева (Иванова) Аграфена Ильинична
женский, родилась 20.03.1916
умерла 30.09.1975
ОтецИванов Илья КирилловичОколо 1880 г.р.
МатьИванова (Ильинцева) Наталья ИоанновнаНеизвестно г.р.
Супруги
Цахоев Матвей Константинович05.06.1903 г.р.
Дети
Цахоев Александр Матвеевич27.02.1944 г.р.
Цахоев Валерий Матвеевич15.10.1945 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1944
Сын: Цахоев Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Цахоев Матвей Константинович
Рождение ребёнка
15.10.1945
Отец ребёнка: Цахоев Матвей Константинович
Рождение ребёнка
01.07.1948
Сын: Цахоев Константин Матвеевич
Отец ребёнка: Цахоев Матвей Константинович
Рождение ребёнка
13.01.1954
Отец ребёнка: Цахоев Матвей Константинович
Развод
02.04.1963
Смерть
30.09.1975