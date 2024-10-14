Цахоева (Иванова) Аграфена Ильинична 20.03.1916 — найти родственников по фамилии на Familio

Цахоева (Иванова) Аграфена Ильинична

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 20.03.1916

умерла 30.09.1975

Отец
Иванов Илья КирилловичОколо 1880 г.р.
Мать
Иванова (Ильинцева) Наталья ИоанновнаНеизвестно г.р.
Супруги
Цахоев Матвей Константинович05.06.1903 г.р.
Дети
Цахоев Александр Матвеевич27.02.1944 г.р.
Цахоев Валерий Матвеевич15.10.1945 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1916

Отец: Иванов Илья Кириллович

Мать: Иванова (Ильинцева) Наталья Иоанновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цахоев Матвей Константинович

Рождение ребёнка
27.02.1944

Сын: Цахоев Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Цахоев Матвей Константинович

Рождение ребёнка
15.10.1945

Сын: Цахоев Валерий Матвеевич

Отец ребёнка: Цахоев Матвей Константинович

Рождение ребёнка
01.07.1948

Сын: Цахоев Константин Матвеевич

Отец ребёнка: Цахоев Матвей Константинович

Рождение ребёнка
13.01.1954

Сын: Цахоев Юрий Матвеевич

Отец ребёнка: Цахоев Матвей Константинович

Развод
02.04.1963

Муж: Цахоев Матвей Константинович

Расторжение брака Цахоевых Матвея и Аграфены 2.04.1963 по бюро загс г. Чехова Сахалинской области | Указана дата рождения Матвея - 05.06.1903 | Актовая 8 от 02.04.1963

Смерть
30.09.1975

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