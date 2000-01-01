Щербак Данила Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак Данила Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Щербак Николай Данилович

Мать ребёнка: Щербак Федора Ивановна

Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
?.02.1921

Дочь: Карнаушенко Любовь Даниловна

Мать ребёнка: Щербак Федора Ивановна

Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Верховская Мария Даниловна

Мать ребёнка: Щербак Федора Ивановна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Щербак Татьяна Даниловна

Мать ребёнка: Щербак Федора Ивановна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Щербак Раиса Даниловна

Мать ребёнка: Щербак Федора Ивановна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Полтавцева Екатерина Даниловна

Мать ребёнка: Щербак Федора Ивановна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербак Василий Данилович

Мать ребёнка: Щербак Федора Ивановна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербак Федора Ивановна

Смерть
Неизвестно
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