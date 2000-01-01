Щербак Данила Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1918
Мать ребёнка: Щербак Федора Ивановна
Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
?.02.1921
Дочь: Карнаушенко Любовь Даниловна
Мать ребёнка: Щербак Федора Ивановна
Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Верховская Мария Даниловна
Мать ребёнка: Щербак Федора Ивановна
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Щербак Татьяна Даниловна
Мать ребёнка: Щербак Федора Ивановна
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Щербак Раиса Даниловна
Мать ребёнка: Щербак Федора Ивановна
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Полтавцева Екатерина Даниловна
Мать ребёнка: Щербак Федора Ивановна
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щербак Федора Ивановна
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербак Федора Ивановна
Смерть
Неизвестно