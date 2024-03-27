Васина (Филимонова) Анастасия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васина (Филимонова) Анастасия Гаврилова

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
21.10.1890

Муж: Васин Иван Никифоров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Поручители Афанасий Фомин Филимонов, Максим Стефанов, Ермолай Евлампиев
Рождение ребёнка
01.02.1893

Дочь: (Васина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Васин Иван Никифоров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемник Алексей Гаврилов, Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
26.05.1895

Сын: Васин Никифор Иванович

Отец ребёнка: Васин Иван Никифоров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемник Алексей Гаврилов, Едокия Ефимова
Рождение ребёнка
28.11.1896

Дочь: (Васина) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Васин Иван Никифоров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемник Алексей Гаврилов, Мария Гаврилова
Рождение ребёнка
14.?.1903

Сын: Васин Павел Иванович

Отец ребёнка: Васин Иван Никифоров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Андрей Яковлев Вилков, девица Мария Гаврилова Андреева
Рождение ребёнка
25.12.1905

Дочь: (Васина) Домника Ивановна

Отец ребёнка: Васин Иван Никифоров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Алексей Гаврилов Андреев, с.Мещерина Стефанида Гаврилова Рогова
Рождение ребёнка
?.11.1909

Сын: Васин Василий Иванович

Отец ребёнка: Васин Иван Никифоров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.07.1913

Дочь: (Васина) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Васин Иван Никифоров

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Алексей Гаврилов Андреев, Марья Гаврилова Андреева Свид. 30.07.1964
Смерть
Неизвестно

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