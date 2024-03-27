Васина (Филимонова) Анастасия Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.10.1890
Муж: Васин Иван Никифоров
Поручители Афанасий Фомин Филимонов, Максим Стефанов, Ермолай Евлампиев
Рождение ребёнка
01.02.1893
Дочь: (Васина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Васин Иван Никифоров
Восприемник Алексей Гаврилов, Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
26.05.1895
Отец ребёнка: Васин Иван Никифоров
Восприемник Алексей Гаврилов, Едокия Ефимова
Рождение ребёнка
28.11.1896
Дочь: (Васина) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Васин Иван Никифоров
Восприемник Алексей Гаврилов, Мария Гаврилова
Рождение ребёнка
14.?.1903
Сын: Васин Павел Иванович
Отец ребёнка: Васин Иван Никифоров
Восприемники Андрей Яковлев Вилков, девица Мария Гаврилова Андреева
Рождение ребёнка
25.12.1905
Дочь: (Васина) Домника Ивановна
Отец ребёнка: Васин Иван Никифоров
Восприемники Алексей Гаврилов Андреев, с.Мещерина Стефанида Гаврилова Рогова
Рождение ребёнка
?.11.1909
Отец ребёнка: Васин Иван Никифоров
Рождение ребёнка
10.07.1913
Дочь: (Васина) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Васин Иван Никифоров
Восприемники Алексей Гаврилов Андреев, Марья Гаврилова Андреева Свид. 30.07.1964
Смерть
Неизвестно