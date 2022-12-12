Сычюгов Степан Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1658 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1658 ст.
Отец: Сычюгов Иван Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1675 ст.
Сын: Сычюгов Филипп Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1690 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1783 ст.
Сын: Сычюгов Килило Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.
Сын: Сычюгов Василей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1795 ст.
Дочь: Сычюгова Марфа Степановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно