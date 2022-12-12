Сычюгов Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычюгов Степан Иванович

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Место рождения

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1658 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1626 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1658 ст.

Отец: Сычюгов Иван Фёдорович

Мать: не указана

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1675 ст.

Сын: Сычюгов Филипп Степанович

Мать ребёнка: не указана

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1690 ст.

Сын: Сычюгов Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1783 ст.

Сын: Сычюгов Килило Степанович

Мать ребёнка: не указана

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.

Сын: Сычюгов Василей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1795 ст.

Дочь: Сычюгова Марфа Степановна

Мать ребёнка: не указана

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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