Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.
Отец: Иван Иванов
Мать: Мария Филиппова
Раскольница
Рождение ребёнка
08.03.1843 ст.
Сын: Савин Кириков
Отец ребёнка: Кирик Семенов
Раскольник
Рождение ребёнка
06.08.1844 ст.
Дочь: Евдокия Кирикова
Отец ребёнка: Кирик Семенов
Раскольница
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Минай Кириков
Отец ребёнка: Кирик Семенов
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирик Семенов
Смерть
Неизвестно