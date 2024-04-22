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Пелагея Иванова

Место рождения

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.

Отец: Иван Иванов

Мать: Мария Филиппова

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
08.03.1843 ст.

Сын: Савин Кириков

Отец ребёнка: Кирик Семенов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
06.08.1844 ст.

Дочь: Евдокия Кирикова

Отец ребёнка: Кирик Семенов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Минай Кириков

Отец ребёнка: Кирик Семенов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирик Семенов

Смерть
Неизвестно
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