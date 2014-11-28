Тараканчикова (Матюкова) Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1925
Дата смерти28.11.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1925
Отец: Матюков Яков Константинов
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тараканчиков Павел Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараканчиков Валерий
Отец ребёнка: Тараканчиков Павел Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.2014
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область