Тараканчикова (Матюкова) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканчикова (Матюкова) Екатерина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1925

Дата смерти

28.11.2014

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1925

Отец: Матюков Яков Константинов

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тараканчиков Павел Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараканчиков Валерий

Отец ребёнка: Тараканчиков Павел Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараканчиков Павел Алексеев

Смерть
28.11.2014
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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