Шайдурова Соломонида Мартьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдурова Соломонида Мартьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1664

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1682 и 1685

Сын: Шайдуров Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Шайдуров Андрей Савельевич

Рождение ребёнка
1686

Сын: Шайдуров Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Шайдуров Андрей Савельевич

Рождение ребёнка
1691

Дочь: Сюткина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Шайдуров Андрей Савельевич

Рождение ребёнка
1693

Сын: Шайдуров Елисей Андреевич

Отец ребёнка: Шайдуров Андрей Савельевич

Рождение ребёнка
1700

Сын: Шайдуров Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Шайдуров Андрей Савельевич

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Шайдурова Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Шайдуров Андрей Савельевич

Работа или профессия
Неизвестно
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