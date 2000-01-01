Шайдурова Соломонида Мартьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1664
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1682 и 1685
Сын: Шайдуров Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Шайдуров Андрей Савельевич
Рождение ребёнка
1686
Сын: Шайдуров Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Шайдуров Андрей Савельевич
Рождение ребёнка
1691
Дочь: Сюткина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Шайдуров Андрей Савельевич
Рождение ребёнка
1693
Сын: Шайдуров Елисей Андреевич
Отец ребёнка: Шайдуров Андрей Савельевич
Рождение ребёнка
1700
Сын: Шайдуров Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Шайдуров Андрей Савельевич
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Шайдурова Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Шайдуров Андрей Савельевич
Работа или профессия
Неизвестно