Лимонова (Наговицына) Аграпена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1721
Отец ребёнка: Лимонов Кирилл Семенов
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Баева Анастасия Кирилловна
Отец ребёнка: Лимонов Кирилл Семенов
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Лимонов Кирилл Семенов
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Мерзлякова Акилина Кирилловна
Отец ребёнка: Лимонов Кирилл Семенов
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Чувашева Ирина Кирилловна
Отец ребёнка: Лимонов Кирилл Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно