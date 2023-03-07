Лимонова (Наговицына) Аграпена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лимонова (Наговицына) Аграпена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Лимонов Яков Кириллович

Отец ребёнка: Лимонов Кирилл Семенов

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Баева Анастасия Кирилловна

Отец ребёнка: Лимонов Кирилл Семенов

Рождение ребёнка
1740

Сын: Лимонов Петр Кириллович

Отец ребёнка: Лимонов Кирилл Семенов

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Мерзлякова Акилина Кирилловна

Отец ребёнка: Лимонов Кирилл Семенов

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Чувашева Ирина Кирилловна

Отец ребёнка: Лимонов Кирилл Семенов

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лимонов Кирилл Семенов

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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