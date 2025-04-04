Александр Алексеевич
мужской, родился 1815, Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
умер Неизвестно
Супруги
Наталья Ивановна1813 г.р.
Дети
Рыбакова Александра Александровна1843 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Рыбакова Александра Александровна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно