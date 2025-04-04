Александр Алексеевич 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Александр Алексеевич

Автор
ДП
Панфилов Д.

мужской, родился 1815, Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

умер Неизвестно

Супруги
Наталья Ивановна1813 г.р.
Дети
Рыбакова Александра Александровна1843 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Рыбакова Александра Александровна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Смерть
Неизвестно

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