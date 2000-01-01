Карпаева Анастасия Фокина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпаева Анастасия Фокина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Карпаев Феоктист

Отец ребёнка: Карпаев Василий

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Карпаев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпаев Василий

Смерть
Неизвестно
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