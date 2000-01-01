Карпаева Анастасия Фокина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Карпаев Феоктист
Отец ребёнка: Карпаев Василий
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Карпаев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпаев Василий
Смерть
Неизвестно