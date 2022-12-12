Писарев Рафаил Алексеевич
Место рожденияс. Орловка, Епифанский уезд, Тульская губерния (ныне - Тульская область)
Дата рождения1850
Дата смерти1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Орловка, Епифанский уезд, Тульская губерния (ныне - Тульская область)
Смерть
1906
Москва, город федерального значения Москва