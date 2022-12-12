Писарев Рафаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарев Рафаил Алексеевич

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Место рождения

с. Орловка, Епифанский уезд, Тульская губерния (ныне - Тульская область)

Дата рождения

1850

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Орловка, Епифанский уезд, Тульская губерния (ныне - Тульская область)
Смерть
1906
Москва, город федерального значения Москва
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