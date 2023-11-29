Чистов Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.02.1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чистова Анастасия Илларионовна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
06.10.1862
Сын: Чистов Илларион Григорьевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
05.02.1910