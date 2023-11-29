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Чистов Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.02.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чистова Анастасия Илларионовна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
06.10.1862

Сын: Чистов Илларион Григорьевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.02.1910
Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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