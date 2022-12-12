Климук Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1887 ст.
Дочь: Климук Анна Романовна
Отец ребёнка: Климук Роман Леонович
Рождение ребёнка
04.10.1889 ст.
Отец ребёнка: Климук Роман Леонович
Бракосочетание
Неизвестно
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
1 жена
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно