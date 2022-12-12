Климук Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климук Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1887 ст.

Дочь: Климук Анна Романовна

Отец ребёнка: Климук Роман Леонович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.10.1889 ст.

Сын: Климук Иван Романович

Отец ребёнка: Климук Роман Леонович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климук Роман Леонович

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
1 жена
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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