Шафиева (Маркарова) Ира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафиева (Маркарова) Ира

Место рождения

Баку

Дата рождения

01.06.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1942

Отец: Маркаров Ваган

Мать: Маркарова Любовь

Баку
Рождение ребёнка
23.01.1963

Сын: Шафиев Эмиль

Отец ребёнка: Шафиев Рафик

Баку
Рождение ребёнка
01.10.1971

Дочь: Инара

Отец ребёнка: Шафиев Рафик

Баку
Смерть
Неизвестно
Азербайджан
Похороны
Неизвестно
п.Джейран-Батан
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