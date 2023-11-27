Шафиева (Маркарова) Ира
Место рожденияБаку
Дата рождения01.06.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1942
Отец: Маркаров Ваган
Мать: Маркарова Любовь
Баку
Рождение ребёнка
23.01.1963
Сын: Шафиев Эмиль
Отец ребёнка: Шафиев Рафик
Баку
Рождение ребёнка
01.10.1971
Дочь: Инара
Отец ребёнка: Шафиев Рафик
Баку
Смерть
Неизвестно
Азербайджан
Похороны
Неизвестно
п.Джейран-Батан