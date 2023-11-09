Кронид Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКронид Алексеевич

Кронид Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1947

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1947

Отец: Алексей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Кронидович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максим Кронидович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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