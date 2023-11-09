Кронид Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1947
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1947
Отец: Алексей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Кронидович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максим Кронидович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности