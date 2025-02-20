Ефим Яковлевич Вычислено 1747 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ефим Яковлевич

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился Вычислено 1747 ст., Большое Житное, Дорская волость, Новоторжский уезд

умер Неизвестно

Супруги
Наталия ФедоровнаВычислено 1752 ст. г.р.
Дети
Матрёна ЕфимовнаВычислено 1774 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Житное, Дорская волость, Новоторжский уезд

Место жительства
Неизвестно
Большое Житное, Дорская волость, Новоторжский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Федоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Дочь: Матрёна Ефимовна

Мать ребёнка: Наталия Федоровна

Большое Житное, Дорская волость, Новоторжский уезд

Смерть
Неизвестно

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