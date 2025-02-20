Ефим Яковлевич
мужской, родился Вычислено 1747 ст., Большое Житное, Дорская волость, Новоторжский уезд
умер Неизвестно
Супруги
Наталия ФедоровнаВычислено 1752 ст. г.р.
Дети
Матрёна ЕфимовнаВычислено 1774 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Дочь: Матрёна Ефимовна
Мать ребёнка: Наталия Федоровна
Смерть
Неизвестно