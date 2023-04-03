Касимова (Идрисова) Флюра Габдулбариевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимова (Идрисова) Флюра Габдулбариевна

Место рождения

Калтасы, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Калтасы, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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